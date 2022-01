Après une longue carrière sur la série Yakuza, Nagoshi ouvre son propre studio

Après avoir quitté SEGA en octobre dernier, Toshihiro Nagoshi n'a pas tardé à rebondir avec la création de son nouveau studio aux mains de NetEase, « sobrement » intitulé Nagoshi Studio.Un simple point de départ puisque tout reste à faire en matière de recrutement avec seulement 9 membres en comptant le précité, mais déjà beaucoup d'espoirs et d'intentions pour l'avenir, avec le souhait de continuer de donner la possibilité aux joueurs de se changer les idées en ces temps pas toujours faciles, tout en proposant un environnement de travail où les notions de hiérarchie seront mises un peu de coté pour que chacun puisse donner ses idées, quitte à faire des erreurs pour ensuite les corriger.C'est beau, même si l'on n'oubliera pas l'essentiel : NetEase reste avant tout basé sur les productions multi/online et les jeux mobiles.- Toshihiro Nagoshi (créateur deet- Daisuke Sato (producteur des- Kazuki Hosokawa (réalisateur des- Koji Tokieda (programmeur principal de- Masao Shirosaki (game designer sur la série- Toshihiro Ando (chara-designer sur- Noaki Smeya (directeur artistique de- Mitsunori Fujimoto (ingénieur)- Taichi Ushioda (ancien de Square Enix, Level-5 et SEGA)