Compositeur de Chrono Cross, Yasunori Mitsuda promet une annonce le mois prochain

Hey, vous vous souvenez des rumeurs autour d'un remaster de Chrono Cross, dont on attendait vivement l'annonce le mois dernier, au moins durant la période des Game Awards ? On n'a rien eu mais sachez tout de même que l'espoir vient de renaître de la part du compositeur Yasunori Mitsuda, remerciant via Twitter ceux qui lui ont souhaité son anniversaire, et déclarant qu'il doit justement annoncer quelque chose le mois prochain.



Si vous n'aviez pas internet depuis quelques mois, on vous résume rapidement la situation : VGC a commencé à déclarer qu'un compositeur travaillait sur le remake/remaster d'un gros titre de la première PlayStation, avant que Nick Baker de Xbox-Era affirme qu'il s'agissait de Chrono Cross, déclaration approuvée par les sources de Gematsu, sans oublier une récente collaboration entre ce RPG et un titre mobile.



Bref, on continue d'attendre.