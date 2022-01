Bobby Kotick souhaite que Microsoft ressuscite les franchises Guitar Hero et Skylanders Bobby Kotick souhaite que Microsoft ressuscite les franchises Guitar Hero et Skylanders

Toujours sous le statut de PDG jusqu'à ce que l'accord du rachat d'Activision Blizzard soit finalisé (enfin, normalement), Bobby Kotick s'est adressé à VendureBeat pour vanter les mérites de Microsoft, et plus exactement les nouvelles possibilités accordées grâce au porte-feuille du représentant des GAFAM. Des milliards quoi, et pas que.



Car Bobby nous indique déjà avoir eu un temps de nombreuses idées très intéressantes pour ressusciter la franchise Guitar Hero, mais ne possédait pas d'équipe spécialisée dans la R&D, sans oublier l'actuelle pénurie de composants. Le premier point n'est aucunement un problème pour Microsoft, tandis qu'on verra comment les choses évoluent pour le second.



Dans le même ordre d'idée, le PDG aimerait bien voir revenir la série Skylanders, ambassadeur du « jeu à figurines » ayant connu un énorme succès avant de s'écrouler. Pour Bobby qui n'a pas trop sa langue dans sa poche, la faute revient à la concurrence qui s'est jeté aveuglément sur le marché avec des « alternatives de merde » (c'est ses mots) pour finalement détruire le secteur et l'abandonner aussi vite. Dédicace à Warner Bros et Disney pour, respectivement, LEGO Dimensions et Disney Infinity.



En dernier point, Bobby Kotick espère que les capacités de Microsoft concernant les intégrations Live & social vont énormément profiter à des licences comme Candy Crush pour y apporter de nouvelles fonctions comme du multijoueur.