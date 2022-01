God of War est le meilleur lancement d'un titre PlayStation sur PC God of War est le meilleur lancement d'un titre PlayStation sur PC

PlayStation continue de faire son beurre sur PC et dans des proportions grandissantes : pour sa semaine de sortie, God of War fut classé deuxième des meilleures ventes sur PC, derrière Monster Hunter Rise (qui cumulait deux éditions), et a eu droit à un pic de 73.529 joueurs en simultané, une belle performance pour une expérience purement solo et surtout un record pour un portage d'un titre PlayStation.



- God of War : 73.529

- Horizon Zero Dawn : 56.557

- Death Stranding : 32.515

- Days Gone : 27.450



Les ventes réelles étant bien supérieures à ces chiffres, sans oublier les données de l'Epic Games Store, Sony aura donc possibilité sur la longueur de mettre à jour le bilan de cet épisode qui a déjà dépassé les 20 millions de ventes sur PlayStation 4, et dont le portage est visiblement à la hauteur (cette fois) : 97 % d'évaluations positives.