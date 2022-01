PlayStation : un nouvel indice quant à l'arrivée d'une nouvelle offre d'abonnement PlayStation : un nouvel indice quant à l'arrivée d'une nouvelle offre d'abonnement

Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez probablement que début décembre, Jason Schreier lançait en rumeur bien sourcée l'arrivée d'un nouveau service chez Sony, mixant le PlayStation Plus et le PlayStation Now, pour quelque chose qui se rapprocherait plus ou moins du Game Pass, sans non plus les titres Day One, mais avec davantage de jeux et de rétrocompatibilité (probablement limité au Cloud).



Et justement, on apprend que plusieurs utilisateurs ont ce week-end indiqué l'apparition de jeux PlayStation 3 avec une étiquette de prix via liste de souhaits sur le PS Store, uniquement aux USA pour le moment, et uniquement via la console (donc pas sur navigateur), rendant impossible d'estimer pour le moment s'il s'agit d'un indice fiable ou d'une simple bourde.



Dans le premier cas, cela prouverait bien que l'on pourrait prochainement acheter des titres PS3 en Cloud ou y jouer à l'unité via la nouvelle offre, donc sans passer par l'abonnement spécifique au PS Now.



A suivre et pour rappel, le nouvel abonnement au nom de code « Spartacus » serait sous 3 niveaux, forcément de plus en plus chers :



- Niveau 1 : Les avantages du PS Plus.

- Niveau 2 : Accès à un énorme catalogue PS4 et plusieurs titres PS5.

- Niveau 3 : Accès au catalogue old-school (PS1, PS2, PS3, PSP).