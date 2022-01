[Rumeur] Age of Empires IV aussi sur Xbox ? [Rumeur] Age of Empires IV aussi sur Xbox ?

Naturellement exclusif au PC, Age of Empires IV pourrait bien faire route sur les consoles de Microsoft à l'instar de Flight Simulator, ou c'est du moins ce qui ressort de fichiers de tests internes découverts via la data du Xbox Insider Hub (repris ensuite par VGC). Plus exactement, le nom de code « Cardinal » (donc celui du titre précité) est réapparu, cette fois en lien avec les supports Xbox.



On se demande maintenant comment l'équipe attitrée parviendra à transposer le gameplay à la manette, même si l'on n'oubliera pas que le combo clavier/souris reste possible même sur consoles.