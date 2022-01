Armored Core 6 : premiers ''screens'' Armored Core 6 : premiers ''screens''

Prenez bien en compte les guillemets autour de screenshots en titres car la seule chose en la matière qui a été leakée autour de Armored Core 6, c'est ce que vous voyez ci-dessous, donc des visuels barrés dû à l'embargo. Ah et un petit dernier un peu flou en petit format. On fera avec.



Si vous n'étiez pas là plus tôt dans la journée, on rappelle donc que la fuite d'une enquête évoque une annonce proche de la part de Bandai Namco et FromSoftware, avec un épisode qui « rappelle » du Souls dans ses combats au corps-à-corps, et du Virtual On pour les affrontements à distance.



Encore un peu de patience.