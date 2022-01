L'E3 2022 annulé en physique, ''officiellement'' à cause de la pandémie L'E3 2022 annulé en physique, ''officiellement'' à cause de la pandémie

L'ESA nous annonce que cette année encore, l'E3 2022 ne pourra pas avoir lieu « en physique », officiellement à cause de la pandémie qui perdure, d'ailleurs renforcée par le variant Omicron à travers le monde.



On pourrait en rester là, pendant que Geoff Keighley se frotte les mains en mettant en avant son Summer of Gaming, mais le cœur du problème serait bien autre à en croire quelques journalistes renseignés de la presse US dont Mike Futter, expliquant que l'association des éditeurs avait déjà annulé son envie de se rendre à un nouvel E3 depuis novembre dernier, poussant l'ESA à mettre sous le tapis son E3 2022 en prenant le Covid-19 comme excuse pour la communication.



On en arrive donc au point auquel tout le monde s'attendait : entre les Nintendo Direct, Square Enix Presents, Ubisoft Forward et State of Play, chacun a trouvé sa nouvelle manière de communiquer sans pour autant se ruiner dans des réservations physiques, et sans que cela ne change grand-chose auprès du public : l'actualité reste la même, et si besoin, les démos peuvent être livrées temporairement sur les différents stores.



Jason Schreier estime de son coté que l'E3 est « pratiquement mort », et qu'il est aujourd'hui difficile de savoir comment le média reviendra en arrière.