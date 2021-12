Le producteur Seiji Aoki nous offre un bel espoir pour un futur Virtua Fighter 6 Le producteur Seiji Aoki nous offre un bel espoir pour un futur Virtua Fighter 6

SEGA avance à très petits pas sur le sujet mais les voyants semblent plus que jamais au vert pour un futur Virtua Fighter 6 (ou quel que soit son nom) à en croire les propos du producteur Seiji Aoki, esquivant toute officialisation pour l'heure mais déclarant néanmoins auprès de Dengeki que l'équipe envisage « sérieusement de créer un nouvel épisode ».



En cause, l'évident succès critique de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown qui a permis de remettre de la lumière sur la franchise tout en attirant un nouveau public via l'offre PlayStation Plus & PlayStation Now, et dans une audience apparemment supérieure aux attentes. A ce propos, même si SEGA a reçu un évident billet de la part de Sony pour intégrer temporairement le titre à son service, le but avoué de ce coup d'essai était de jauger la popularité de la série et non de faire de l'argent, preuve d'une certaine économie effectuée : aucune autre version n'est prévue en dehors de celle sortie sur PS4 (et PS5 du coup).



Seiji Aoki sous-entend enfin qu'en cas de nouvel épisode, le ou les PlayStation seront également la priorité mais qu'en cas de supports supplémentaires, et afin de ne pas éparpiller la communauté, le cross-play se devra d'être au programme.