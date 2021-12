Charts Japon : la Switch dans les étoiles, la nouvelle génération dans les abysses

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 29 novembre au 5 décembre 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.En mettant de coté le domaine software sur lequel on ne peut trop s'attarder (quelques petites sorties Switch, et des gros morceaux en boost comme à chaque noël), le plus important restera le hardware et les 200.000 unités de la console Nintendo, une performance quasiment égal à l'année prochaine alors que la machine approche des 5 ans de carrière. Indécent.Loin derrière, pas loin des abysses, la « nouvelle génération » fait avec un score misérable pour le deuxième noël, avec à peine plus de 2.400 unités pour 4 machines (PS5, PS5 Digital, Xbox SX, Xbox SS).