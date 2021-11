Chrono Cross : au moins, la collaboration avec Another Eden (mobile) se confirme bien Chrono Cross : au moins, la collaboration avec Another Eden (mobile) se confirme bien

Deux jours après la rumeur d'une collaboration avec le RPG mobile Another Eden qui serait l'occasion de remettre la franchise Chrono Cross sur le devant de la scène, l'éditeur WFS confirme la chose, ou indique plus exactement qu'une collaboration entre son jeu et un titre Square Enix sera dévoilée le 4 décembre. Mais on va dire que le visuel teasing ci-dessous est plutôt éloquent…



Pour rappel, toujours selon de nombreuses sources dont aujourd'hui également celles de Gematsu, tout cela anticiperait l'annonce courant décembre d'un revival du RPG Chrono Cross, sans encore savoir si l'on parle exactement d'un remake ou d'un simple remaster.



RDV aux Game Awards ?