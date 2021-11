Après PlayStation et Xbox, au tour de Nintendo de s'exprimer sur l'affaire Activision Après PlayStation et Xbox, au tour de Nintendo de s'exprimer sur l'affaire Activision

Après Jim Ryan (PlayStation) qui a fait part de ses « profondes inquiétudes » puis Phil Spencer (Xbox) qui a carrément balancé être prêt à revoir la teneur de ses relations avec Activision Blizzard, c'est maintenant Doug Bowser (PDG de Nintendo US) qui vient lâcher un mot sur la situation actuelle autour de l'éditeur de Call of. Pour ceux qui n'ont pas suivi : un rapport explosif du Wall Street Journal attestant avec preuve une culture hautement toxique chez l'éditeur depuis de nombreuses années, expressément ignorée par son PDG Robert Kotick (qui a même couvert certains de ses potes), ayant lui même participé au bordel en ayant menacé directement une assistante.



Il y a 4 jours, Doug Bowser a donc adressé une lettre à ses différents différents studios (chopée par le site Fanbyte et dont la véracité a été reconnue par le constructeur), où les grandes pontes de Nintendo indique avoir fait face à des témoignages « affligeants et inquiétants », qui vont à l'encontre des « valeurs et de la politique de Nintendo », souhaitant comme d'autres aujourd'hui proposer un environnement de travail disons plus clean qu'à une certaine époque.



Et même si Nintendo reste moins proche de Activision que ne le sont PlayStation et Xbox, reste que la Switch fait tout de même un peu le beurre de l'éditeur en ayant accueilli diverses licences (Crash, Diablo, Tony Hawk, Overwatch), et Doug Bowser profite de sa position pour lancer un tacle détourné en appelant l'ESA (*) à réclamer auprès de ses différents membres un environnement de travail à la hauteur des attentes, et chacun doit s'attendre aux « conséquences d'un manquement à cette règle ».



(*) Organisme américain où se retrouvent plusieurs éditeurs US, dont Nintendo et Activision.