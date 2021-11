Game Awards 2021 : Geoff Keighley promet cette fois entre 40 et 50 jeux pour son show

Nous sommes en novembre et l'heure est venue pour Geoff Keighley de commencer à faire mousser les joueurs par rapport à son show « Game Awards » dans la nuit du 9 au 10 décembre, l'homme annonçant avoir entre 40 et 50 jeux à montrer cette année, pour ce qui sera le plus grand show en terme de « World Premieres et d'annonces ». Comme tous les ans quoi.Pas encore de teasing mais néanmoins quelques promesses :- Beaucoup de titres attendus pour 2022 et 2023- Le fait que l'on commencera à voir de quoi est capable la New Gen- Outre les jeux et les récompenses, nous aurons davantage de bande-annonce autour du cross-média, comme au niveau des films et séries TV adaptés du JVOn croise les doigts pour du lourd.