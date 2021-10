Kingdom Hearts : pas encore de décision finale concernant de vrais portages sur Switch

On le sait depuis quelques jours, la totale de la sagas'apprête enfin à arriver sur Switch, mais malheureusement uniquement en format Cloud Gaming (pas de date pour l'instant), ce qui est assez compréhensible pouret dans une moindre mesure le, beaucoup moins pour, des titres qui datent quand même de l'époque PS3.Interrogé par ce sujet par Nintendo Life, le producteur Ichiro Hazama vient apporter une explication : « diverses raisons » mais surtout les problèmes de stockage de la Switch, selon lui. En effet, la compilation est apparemment bien lourde (45Go environ sur le PS Store pour vous donner une idée) et vu les sous-entendus, Square Enix se retrouve donc coincé entre le fait de démolir le stockage interne de la console, et on ne parle pas des cartouches elles-mêmes. Soit.Il reste néanmoins des solutions comme suer un peu pour exploiter la magie de l'optimisation, voire de vendre les deux compilations à part (on n'est plus à ça près) et c'est peut-être pour cela que Hazama affirme que la décision finale concernant une version « non Cloud » sur Switch n'a pas encore été prise.