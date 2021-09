Starfox Zero : PlatinumGames serait intéressé pour ''convertir'' cet épisode Wii U sur Switch

Il ne doit rester que 3 ou 4 os sur le cadavre dépouillé de la Wii U et alors que beaucoup continuent d'espérer queparviendra également à faire route vers la Switch, PlatinumGames vient évoquer un tout autre jeu qui les concerne directement :. Le fameux.Interrogé à ce sujet par VGC, Astushi Inaba a déclaré qu'il serait en effet intéressé à transférer ce projet sur de nouvelles plates-formes (bon, une en l'occurrence) mais que si cela venait à arriver, il tient de nouveau à collaborer avec Nintendo et plus particulièrement Shigeru Miyamoto pour le résultat. En effet,fait partie des potentiels « portages compliqués » car exploitant à 100 % le gameplay à double-écran, ce qui n'a d'ailleurs pas été au goût de tous, et un retour à quelque chose de plus classique ne serait pas de refus.Après tout, à défaut d'un épisode inédit qui n'arrivera peut-être jamais...