Charts UK : Aliens Fireteam Elite au sommet, No More Heroes III dans les tréfonds

A l'aube de la rentrée et des futures grosses sorties, GamesIndustry vient nous livrer le rapport qui met fin aux vacances scolaires avec deux nouvelles sorties, dont la surprise Aliens Fireteam Elite qui démarre à la 1ère place, avec 42 % sur des ventes sur PlayStation 5, 31 % sur Xbox, et 27 % coté PS4.



Une belle performance que ne connaîtra pas No More Heroes III qui se contente d'un coucou de très loin, le dernier Suda51 se contentant de la 16e place pour son entrée.



Enfin, pour info, la plupart des gros titres PlayStation 5 sont en chute par rapport à la semaine précédente et pour cause : la console est de nouveau en rupture.



1. Aliens Fireteam Elite (NEW)

2. Mario Kart 8 Deluxe (+2)

3. Minecraft Switch (+2)

4. GTA V (+2)

5. Spider-Man : Miles Morales (-2)

6. FIFA 21 (+4)

7. Animal Crossing : New Horizons (+1)

8. Marvel's Avengers (+3)

9. Ghost of Tsushima : Director's Cut (-8)

10. The Last of Us : Part 2 (+2)