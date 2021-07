Capcom s'offre un printemps record, et donne les chiffres de MH Rise et RE Village Capcom s'offre un printemps record, et donne les chiffres de MH Rise et RE Village

Capcom débute décidément très bien cette nouvelle génération (bien mieux que la précédente en tout cas) en faisant du premier trimestre de l'année fiscale en cours un record dans l'histoire de l'éditeur, donc pour un printemps : du CA au bénéfice net en passant par le bénéfice opérationnel, tous les chiffres sont en hausse de plus de 100 % alors même que le printemps 2020 avait été très bon grâce à l'effet « confinement ».



13,3 millions de jeux ont été vendus par Capcom entre avril et juin 2021 (dont plus de la moitié sur le secteur dématérialisé), permettant un bénéfice net équivalent à 133 millions d'euros, à la fois grâce à Monster Hunter Rise qui tourne désormais à 7 millions d'unités écoulées, mais aussi évidemment Resident Evil Village qui atteint les 4,5 millions.



Comme de coutume, l'éditeur devrait nous livrer sous peu une MAJ plus globale de ses données softwares.