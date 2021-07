Spencer : Microsoft continue de regarder de près les features de la DualSense Spencer : Microsoft continue de regarder de près les features de la DualSense

Interrogé à l'occasion du dernier podcast Kinda Funny, Phil Spencer n'a pas utilisé de la langue de bois et a su vanter tous les mérites de Sony concernant la refonte de la DualShock, devenue DualSense, avec les améliorations notables apportées sur le sujet et le boss Xbox pense « qu'il y a des choses que nous devrions faire » sur le sujet.



Ce n'est pas la première fois que Microsoft évoque le sujet, ayant même lancé un sondage en début d'année pour savoir si les possesseurs de Xbox Series seraient intéressés à retrouver des features du pad PlayStation, donc on imagine la reconnaissance haptique et les gâchettes spéciales. Peut-être dans le cadre d'une nouvelle manette Elite ? Car on sait que Microsoft aime ça, les manettes.



En revanche, s'il y a bien un point qui concerne de moins en moins la firme, c'est la VR. Il fut pourtant sous-entendu très clairement l'arrivée d'un casque ou du moins la compatibilité d'un existant dans la deuxième moitié de vie de la Xbox One (certains jeux comme Superhot VR sont même apparus temporairement dans la base de données) mais il n'y a toujours rien à l'horizon et ce n'est même visiblement plus prêt d'arriver vu que Spencer regarde dans une autre directement, celle des casques autonomes (citant le Quest 2 de Facebook) où il y aurait éventuellement quelque chose à faire avec le xCloud.



En bref, un marché totalement annexe aux yeux de Microsoft, pour le moment en tout cas, là où Sony peut d'un jour à l'autre passer la seconde sur la communication autour du « PlayStation VR 2 ».