FFVII Remake : Hamaguchi souhaite réutiliser les attaques combinées dans la Partie 2

On ne sait pas quand arriver, et même pas quand Square Enix décidera d'en lancer la communication, mais Naoki Hamaguchi s'est amusé en attendant à faire une petite déclaration auprès du Washington Post.L'extension « INTERmission » avait en effet pour but de commencer à poser les pattes dans le hardware PlayStation 5 mais au-delà de tout ce qui tient de la technique, les développeurs ont apparemment été très satisfait de la nouvelle feature permettant via une simple gâchette de lancer des mouvements et compétences combinées entre Yuffie et Sonon (avec comme notion d'équilibre de réduire l'augmentation de l'ATB) et souhaite ré-exploiter ce système dans la « Partie 2 » ainsi que d'autres éléments (sans plus de précisions).Bon d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'original, on peut très facilement estimer qu'il ne faudra que quelques heures dans cette Partie 2 avant que Yuffie rejoigne l'équipe (avec son gameplay déjà conçu donc), et cette fois pas via une simple quête annexe.