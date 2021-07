Jeff Grubb : Kojima Prod et Microsoft seraient bien en train de finaliser un partenariat Jeff Grubb : Kojima Prod et Microsoft seraient bien en train de finaliser un partenariat

C'est une rumeur qui tourne depuis un bon moment et même si rien n'est encore officialisé, l'approbation semble se faire dans l'ombre : à en croire Jeff Grubb, Hideo Kojima et Microsoft ont après plusieurs mois de discussion signé une lettre d'intention en vue de finaliser un futur partenariat pour une exclusivité Xbox (et PC hein) spécialement développée par Hideo Kojima.



Un titre dont on ne sait évidemment encore rien si ce n'est, selon les mêmes sources, qu'il serait en partie basé sur la technologie cloud qui intéressé décidément beaucoup le créateur de MGS : des bruits de couloirs ont évoqué un accord effectué un temps avec Stadia avant une annulation dû à diverses réorganisations dans la branche JV de Google.



Quelle que soit la nature du projet, ce serait en tout cas une grande première pour Hideo Kojima qui, on peut le dire, n'a jamais été très proche de Microsoft, ayant plutôt accordé une longue fidélité à Sony et quelques à-cotés avec Nintendo (en partie poussés par Konami lui-même on s'en doute). Mais les temps ont changé et sans même savoir si Sony serait prêt à un nouvel accord à l'avenir après Death Stranding, il est logique que Kojima Prod chercher un mécène pour mener à bien ses objectifs et ce n'est pas 505 Games qui aura les épaules pour un chantier neuf, eux qui se sont contentés d'éditer la version PC de ce même Death Stranding… dont nous aurons d'ailleurs droit à une Director's Cut sur PS5.