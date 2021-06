H.Tabata évoque ses 2 prochains projets H.Tabata évoque ses 2 prochains projets

Après son départ de Luminous Productions (causant l'annulation des derniers DLC de Final Fantasy XV d'ailleurs), Hajime Tabata a fondé son propre studio, le simplement nommé JP Games, et a depuis eu le temps de recruter et de bosser pour annoncer aujourd'hui via Famitsu avoir deux projets en cours, chacun en partenariat avec une grande entreprise (on ignore si c'est la même pour les deux).



Et on a des détails :



- Le premier vient de terminer sa phase de pré-production. Il s'agira d'un action-RPG quelque peu expérimental, sorte d'évolution de Type-0 avec une certaine mise en avant du multi pour pousser la replay-value.



- Le deuxième projet débute à peine, et on parle d'un AAA, toujours RPG et en monde ouvert avec exploration libre. Comme pour toujours faire lien avec son CV, Tabata le décrit comme l'évolution de Final Fantasy XV.



Et maintenant, patience.