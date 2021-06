Cyberpunk 2077 : Microsoft va mettre fin à la politique d'exception sur les remboursements Cyberpunk 2077 : Microsoft va mettre fin à la politique d'exception sur les remboursements

Les choses redeviennent comme elles étaient pour Cyberpunk 2077, commercialement parlant on entend puisque le lendemain même de son retour sur le PlayStation Store (non sans un message d'avertissement déconseillant d'y jouer sur PS4 vanilla), c'est maintenant Microsoft qui, jugeant que le titre est aujourd'hui dans un état suffisamment correct, met fin à sa politique d'exception sur le remboursement intégral à qui le souhaitait, sans restriction.



Microsoft qui n'avait d'ailleurs jamais supprimé le jeu du Xbox Store, ce qui aurait fait tâche dans le cadre d'un partenariat, et qui avait donc compensé avec une proposition de remboursement qui s'arrêtera donc le 6 juillet, quand bien même le titre continue d'accueillir des MAJ d'optimisations (encore récemment d'ailleurs).



CD Projekt Red continue parallèlement de travailler sur les premières MAJ de contenu (gratuites) ainsi que l'upgrade PS5/SX (également gratuite) censée débouler pour la fin d'année.