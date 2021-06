Une poignée de nouvelles infos pour Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin Une poignée de nouvelles infos pour Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin

Derrière Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin, il y a trois noms : Tetsuya Nomura (directeur créatif), Jin Fujwara (producteur) et Daisuke Inoue (réalisateur). Le trio s'est prêté au jeu de l'interview du coté du magazine Famitsu dont Square Enix s'est ensuite occupé de la traduction en anglais, ce qui nous a permis d'apprendre dans les grandes lignes que :



- Comme on s'en doutait, l'univers choisi est celui du tout premier Final Fantasy et le Temple du Chaos ne sera évidemment pas le seul endroit à visiter : c'est même simplement le début de l'aventure.

- Isekai oblige, les trois héros présentés (Jack, Ash et Jed) viennent de notre monde à nous et on ignore encore comment ils ont pu se retrouver dans l'univers du jeu des années 80, mais tout juste sait-on qu'ils se sont proclamés nouveaux « Guerriers de la Lumière ».

- Selon Nomura, le nom de chacun des héros a une certaine signification qui reste à découvrir.

- A ceux qui commencent à râler sur le design, on nous prévient que comme dans d'autres jeux de genre, l'équipement visuel pourra être modifié et Jack (au cœur du scénario) pourra être accompagné d'autres alliés (on ignore encore combien).



- La démo jouable (disponible sur PS5 jusqu'au 26 juin, 17h) a pour but de ne montrer qu'un aperçu du gameplay et d'obtenir les retours de la communauté. Sur ce point, on nous tease que la version finale sera davantage optimisée question profondeur, avec des jobs davantage dédiés que d'autres à tel ou tel personnage, ainsi que de possibles ordres à donner.



- Il y aura huit types d'armes au total. En ajoutant ceux de la démo, les autres seront la hache, l'épée à une main, les dagues, le katana et les gants.

- Seul personnage réellement jouable, Jack sera du coup l'incarnation de la polyvalence : il pourra exploiter la totalité des jobs, et donc s'équiper de toutes les armes possibles.

- On a beau parler d'un jeu des créateurs de NiOh au point de la catégoriser déjà dans le domaine du Souls-like, Final Fantasy Origin restera avant tout un jeu d'action qui n'a pas pour objectif de viser uniquement une communauté hardcore, et ce par des systèmes moins restrictifs (on ne perd pas l'xp après trépas) et la simple présence de plusieurs modes de difficulté.



On nous promet enfin une bonne mise en avant de la narration pour une « histoire très marquante », d'ailleurs signé Kazushige Nojima, l'une des têtes pensantes derrière le scénario de Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII et Final Fantasy X.