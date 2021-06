Forza Horizon 5 aura bien le 4K/60FPS en Performance sur Xbox Series X

Petite information rapide directement livrée par le directeur créatif Mike Brown de Playground Games :proposera bien dans son mode « Performance » le combo 4K/60FPS sur Xbox Series X, et 1080p/60FPS sur Xbox Series S.Alors bien sûr, avec un RT uniquement dédié au mode « Forzavista » et un mode Fidélité à 4K/30FPS sur Xbox Series X, on imagine bien que le mode Performance sera faire quelques sacrifices techniques sur des points encore non détaillés pour le moment.Sortie prévue le 9 novembre sur PC, Xbox Series et Xbox One.