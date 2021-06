Insomniac Games : Sony aurait refusé le chantier d'un Resistance 4 à l'époque PlayStation 4 Insomniac Games : Sony aurait refusé le chantier d'un Resistance 4 à l'époque PlayStation 4

Petite anecdote du jour, finalement en lien avec cette semaine qui verra la sortie de Ratchet & Clank : Rift Apart : l'insider Colin Moriarty a révélé selon ses sources (à l'occasion de son podcast Sacred Symbols) que Insomniac Games avait bien l'intention de proposer un Resistance 4 sur PlayStation 4.



Encore indépendant à l'époque, le studio avait donc une certaine liberté de création et ne manquait donc que l'aval de Sony qui a refusé le projet, non pas à cause du potentiel de ventes (la série s'en sortait convenablement) ni même le cuisant échec de l'épisode Vita, mais juste parce que l'éditeur estimait et peut-être à juste raison que commençait à s'accumuler sérieusement les productions « post-apocalyptiques » dans ses exclusivités, entre Killzone Shadow Fall au lancement de l'ancienne génération, et des projets déjà en pré-production comme Days Gone et une franchise The Last of Us amenée à devenir l'un des piliers de PlayStation Studios.



Poubelle donc, à l'instar de Motorstorm et si pour ce dernier cas, la suite du programme n'a pas été glorieuse pour Evolution Studios avec son DriveClub (causant la fermeture du studio), on ne peut pas dire que Insomniac y a laissé des plumes dans l'affaire. Merci Spider-Man.