E3 : un nouveau Square Enix Presents confirmé E3 : un nouveau Square Enix Presents confirmé

Kotaku a eu vraiment de bonnes sources en déclarant que Square Enix nous réservait quelque chose pour la période E3, et ce sera tout simplement un nouveau « Square Enix Presents » fourni avec les choses suivantes, en notant bien que d'autres choses encore tenues secrètes seront au programme :



- Révélation du prochain jeu d'Eidos Montréal

- Enfin du neuf sur Babylon's Fall

- Présentation du contenu Black Panther de Marvel's Avengers

- Nouvelle présentation de Life is Strange : True Colors

- Présentation de Life is Strange Remastered Collection



Et c'est donc pour le 13 juin à 21h15 que nous pourrons suivre tout cela en direct.