Dragon Quest XII tournera sous Unreal Engine 5

Square Enix revient sur le tout fraîchement annoncéavec deux informations d'importance : ce nouvel épisode tournera sous Unreal Engine 5, et il sera dirigé Takeshi Uchikawa, dont le même que pouretYuji Horii restera néanmoins présent pour chapeauter ce nouveau chantier, confirmant à nouveau que son scénario (encore une fois décrit plus sombre qu'à l'accoutumée) est déjà terminé et ne reste qu'à travailler pour laisser le jeu prendre forme.On espère maintenant qu'il ne faudra pas longtemps avant d'en voir davantage, surtout quand on se souvient que deux longues années ont séparé l'annonce deet sa sortie… au Japon.