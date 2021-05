[Rumeur] Arstechnica évoque à son tour un nouveau hardware de Valve, façon Switch [Rumeur] Arstechnica évoque à son tour un nouveau hardware de Valve, façon Switch

Des rumeurs sur le sujet couvaient depuis quelques temps et c'est le site Arstechnica qui vient ajouter sa pierre en publiant un article « exclusif » pour attester, selon leurs propres sources que, oui, Valve est bien en train de plancher sur un nouvel hardware à architecture PC (sous Linux) mais dans un modèle proche de la Nintendo Switch.



Plusieurs sources leur ont en effet confirmé que le matos était bien en développement depuis un certain temps et que la sortie pourrait tomber en fin d'année.



Parmi les quelques détails :



- Tout-en-un, mais sans « joycon » détachable (full nomade donc)

- Écran tactile + petit pavé également tactile

- Pour l'heure, la seule possibilité de se connecter à l'écran passera pas de l'USB-C



Notez que certains points sont sujets à changement par le fait que les sources évoquent la machine dans son état de prototype. Rien n'empêche au final de voir débouler un dock (avec donc un pad vendu à part), de même pour la croix directionnelle pour le moment absente.