Fortnite : Sony a imposé une condition à Epic avant de valider le total cross-play

On sait que Sony s'est très tôt ouvert au cross-play dès lors que l'on ne parlait que d'une fusion des serveurs entre la marque PlayStation et le PC, le constructeur se refusant à toutes collaborations avec ses rivaux sur le marché des consoles (donc Nintendo & Xbox), du moins jusqu'au revirement attendu fin 2018 par une énorme pression de Epic Games (Fortnite) ou encore Microsoft justement via son populaire Minecraft.



Et dans l'affaire qui oppose actuellement Epic et Apple, des dossiers viennent révéler des détails sur ce changement de position de la part de Sony, notamment le fait que l'organe PlayStation a validé le total cross-play non sans une condition de taille, du moins avec Epic : les contrats indiquent que si un joueur passe énormément de temps sur un titre comme Fortnite via un support PlayStation MAIS que ses achats sont majoritairement effectués sur un autre (du genre mobile), alors Epic devra payer une compensation pour justifier le manque à gagner sur les royalties.



Contrat accepté par Epic qui indique en passant que ni Microsoft ni Nintendo n'ont imposé une telle condition, qui pouvait néanmoins être difficilement refusée vu les risques de pertes financières si Fortnite disparaissait des supports PlayStation. A voir tout de même si cette clause perdurera en cas de futur équilibre des forces tant on sait que Epic n'est pas très fan des conditions sous position dominante.