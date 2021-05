Le compositeur de NieR et Drakengard 3 pour le prochain projet de Yoko Taro

On se doute que Yoko Taro a plusieurs projets sur le feu mais au moins un a été annoncé officiellement : un nouveau partenariat avec Square Enix pour quelque chose qui se limitera malheureusement au marché dématérialisé, même si les portes restent ouvertes pour une version boîte.Rien n'a encore filtré mais si on savait déjà que l'homme sera accompagné de son pote Yosuke Saito, il est désormais confirmé que Keiichi Okabe sera pour tout ce qui touche à la composition, donc plus exactement celui derrière les musiques de la franchiseetVu que rien ne spécifie actuellement que l'on parle d'un projet purement inédit, certains fans continuent de croiser les doigts pour un remaster/remake surprise de, en attendant une éventuelle résurrection de cette franchise qui a payé le prix de son dramatique troisième épisode.