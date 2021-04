Shaun Escayg de retour chez Naughty Dog

Shaun Escayg, ce n'était pas n'importe qui dans l'organigramme de Naughty Dog et ça tombe bien puisque l'homme vient d'annoncer son retour dans cette boîte phare des PlayStation Studios après l'avoir quitté en 2018 pour rejoindre Crystal Dynamics et plus exactement le projetoù il ne s'est occupé que de la campagne solo.Escayg avait surtout bossé sur la mise en scène de titres reconnus comme(et son extension)etavant d'endosser le rôle de directeur créatif sur, et vu le CV, on se demande si ce retour surprise n'a pas rapport avec les rumeurs autour d'un nouvel épisode de, supposé être en collaboration avec Sony Bend même si les choses ne sont plus très claires sur le sujet.