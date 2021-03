Ghost of Tsushima, c'est 6,5 millions de ventes Ghost of Tsushima, c'est 6,5 millions de ventes

En marge de l'annonce pleinement officielle d'une adaptation pour le cinéma (avec le réalisateur de la franchise John Wick aux commandes), Ghost of Tsushima a également eu droit à une annonce intéressante : celle d'avoir dépassé les 6,5 millions de ventes depuis son lancement l'été dernier, donnant donc le rythme suivant.



En trois jours : 2,4 millions

Novembre 2020 : 5 millions

Mars 2021 : 6,5 millions



Les 10 millions sont certes encore loin mais on sait aujourd'hui qu'avec les promotions, et de futures remises en avant (par l'annonce d'une suite, et tout simplement le marketing autour de ce futur film), tout est possible sur la longueur.