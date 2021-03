Confinement : les magasins et rayons JV pourront finalement réouvrir leurs portes Confinement : les magasins et rayons JV pourront finalement réouvrir leurs portes

Nous n'en sommes pas au premier retournement de veste de la part de notre cher gouvernement et depuis l'annonce des nouvelles restrictions dans 16 départements français (principalement Île de France et Hauts de France), nous avons vu disparaître en à peine quelques jours la fameuse attestation de sortie, puis les coiffeurs qui ont finalement eu droit d'ouvrir (en plus d'autres secteurs) et c'est maintenant sur le JV que machine-arrière vient d'être faite.



Porté par le SELL, la cause du marché a été attendue par les ministres Roselyne Bachelot et Cédric O qui annoncent que ce qui est quand même aujourd'hui considéré comme le plus gros secteur culturel pourra reprendre au même titre que les magasins de livres, disquaires & co.



Notons tout de même en précision que cela ne concerne que les boutiques dans des secteurs indépendants (par exemple en centre-ville) et les espaces dédiés en grande surface (Fnac, Auchan, etc), mais pas les galeries marchandes, ce qui continuera d'impacter notamment Micromania.