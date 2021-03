Gotham Knights est reporté en 2022 Gotham Knights est reporté en 2022

Nous l'avions nommé comme prochain candidat au report et nous avions eu le nez fin : Warner Bros confirme que Gotham Knights ne verra pas le jour cette année mais pour 2022, aux cotés d'ailleurs de ses deux autres AAA, à savoir Suicide Squad et Hogwarts Legacy.



D'autres vont suivre, on peut s'y attendre, et on va en venir à se demander si 2022 va devenir l'une des potentielles plus grande année de l'histoire du JV... ou s'il faut déjà se préparer mentalement à des reports pour 2023.