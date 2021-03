Charts UK : du stock pour la PlayStation 5, et un bien mauvais départ pour Bravely Default II Charts UK : du stock pour la PlayStation 5, et un bien mauvais départ pour Bravely Default II

Quand on n'a pas de chiffres hardwares, il y a néanmoins une manière simple de déterminer si une console récente et très demandée à eu droit à un réa-stock conséquent : en regardant l'évolution du marché software.



Et la semaine dernière, il faut croire que Sony a lâché une bonne cargaison de PlayStation 5 vu l'impact sur de nombreux jeux :



- « + 172 % » pour Spider-Man : Miles Morales (à 1000 unités d'avoir la 1ère place)

- « + 123 % » pour Demon's Souls

- « + 64 % » pour les jeux PS5 (physique) de manière globale.



Quant aux entrées, et comme on s'y attendait, le J-RPG ou ce qui y ressemble n'a que rarement grande forme sur ce territoire : Bravely Default II démarre à la 11e place, pendant que Persona 5 Strikers se place tranquillement à la 5e position, ce qui est presque un miracle quand on se souvient que sur le bilan 2017, Persona 5 était arrivé coté ventes… à la 100e place seulement.



Sinon, The Last of Us II a eu droit à une grosse promo (plus ou moins 25 balles chez de nombreux revendeurs), occasionnant un « petit » boost de 3992 %.



1. Super Mario 3D World (=)

2. Spider-Man : Miles Morales (+7)

3. The Last of Us II (Retour)

4. FIFA 21 (-2)

5. Persona 5 Strikers (N)

6. Mario Kart 8 Deluxe (-3)

7. Animal Crossing : New Horizons (-3)

8. Call of Duty BO : Cold War (-3)

9. GTA V (-2)

10. Minecraft Switch (-4)