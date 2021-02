[RUMEUR] Final Fantasy VII Remake (PS4) serait bien dans le PS Plus de mars, ''mais''... [RUMEUR] Final Fantasy VII Remake (PS4) serait bien dans le PS Plus de mars, ''mais''...

Finalement, l'une des dernières rumeurs qu'on pensait 100% fake (elle l'est pour Kena : Bridge of Spirits) pourrait être partiellement vraie : le PlayStation Store japonais vient de mettre à jour la fiche de FFVII... en mentionnant son arrivée dans le PS Plus la semaine prochaine. Donc la version PS4.



Avec un gros MAIS !



Car il est indiqué que contrairement à ceux qui l'ont acheté (boîte ou dématérialisé), cette version ne pourra elle pas être upgradée pour bénéficier gratuitement de la future édition PS5.



Gageons que tout cela sera confirmé aujourd'hui ou demain, les jeux PS Plus en question étant attendus dans seulement 4 jours.