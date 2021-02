Xbox Series : le mode FPS Boost s'appliquera pour l'heure uniquement pour des jeux Xbox One Xbox Series : le mode FPS Boost s'appliquera pour l'heure uniquement pour des jeux Xbox One

Lancé la semaine dernière, le mode FPS Boost de la rétrocompatibilité portée par les Xbox Series suit son cours en interne et si plusieurs autres titres arriveront prochainement sous besoin de validation par les tiers (Microsoft se charge du reste), la firme préfère indiquer de suite que la priorité donnée à ses équipe ne concernait pour l'heure que les titres Xbox One, et que rien ne dit encore si la technologie sera tout aussi facilement applicable pour la gamme Xbox 360 voir carrément Xbox Classic.



On sait donc désormais à quoi s'attendre dans les grandes lignes et reste désormais à voir quels seront les prochains élus car pour l'heure, seul Dragon Age : Inquisition a été confirmé pour cette fonction qui permet de faire passer les jeux de 30 à 60FPS sans accroc, voir carrément du 120FPS (dans le cas de New Super Lucky's Tale.



Les cinq premiers titres disponibles pour cette option sont pour rappel :



- Far Cry 4

- Watch Dogs 2

- New Super Lucky's Tale

- Sniper Elite 4

- UFC 4