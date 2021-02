Unreal Engine : Epic Games dévoile deux nouvelles vidéos sur la modélisation des visages

La quête du photo-réalisme progresse avec les années et fort des acquisitions de studios technologiques comme 3Lateral et Cubic, Epic Games souhaite nous montrer avec ces deux impressionnantes vidéos le résultat de l'avancé des travaux effectués avec l'Unreal Engine (4.26.1) sur tout ce qui concerne l'édition et le rendu des visages.Une belle claque, alors que nous ne sommes pas encore passé à l'étape du futur Unreal Engine 5 et de quoi entrevoir à l'horizon la fin du phénomène de « Vallée Dérangeante » qui continue de sévir sur certaines productions.