La PS5 sera lancée en Chine pour le printemps

Même si le marché chinois reste encore très minoritaire, et actuellement dominé de peu par Nintendo, Sony ne compte pas cette fois faire attendre les joueurs locaux pendant quasiment 18 mois (hors import) : le constructeur annonce que la PlayStation 5 sera lancée en Chine dans le courant du printemps, comme de coutume probablement dans des modèles propres (avec l'option imposée du région-lock).



Pas d'informations supplémentaires, notamment concernant les jeux de lancement, et on se contentera de rappeler que la PlayStation 4 aura atteint les 3,5 millions sur ce territoire, contre 1,2 million de Xbox One, tandis que la Switch tourne actuellement à 4 millions.