[FY] Hyrule Warriors : des ventes records (pour un Muso) qui font les affaires de Koei Tecmo [FY] Hyrule Warriors : des ventes records (pour un Muso) qui font les affaires de Koei Tecmo

Koei Tecmo nous lâche ses résultats en ayant toujours l'intention de taper une année fiscale record, ce qui est déjà bien parmi pour les neuf premiers mois (d'avril à décembre dernier) avec une augmentation des ventes à hauteur de 64,7 % par rapport à 2019, bien aidé par Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau qui a dépassé les 3,5 millions d'unités livrées, du jamais vu dans l'histoire des Musô.



Hormis cela, on doit également noter Romance of the Three Kingdoms XIV (100.000 unités en Asie), Atelier Ryza 2 (220.000 unités en Asie) et enfin NiOh 2 qui aura bien du mal à atteindre les 3 millions du premier épisode mais qui continue de gratter petit à petit pour aujourd'hui dépasser 1,4 million. Rappelons que le titre bénéficiera d'une Complete Edition le mois prochain (5 février) sur PlayStation 4 et PC, mais aussi d'une compilation regroupant la totale sur PlayStation 5.