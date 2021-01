Sony San Diego travaille bien sur des IP existantes Sony San Diego travaille bien sur des IP existantes

Encore en phase de recrutement, le nouveau studio de Sony à San Diego travaille sur on ne sait encore quoi mais la mise à jour de la page LinkedIn de Michael Mumbauer (anciennement à la tête du studio) apporte des précisions avec une implication dans du AAA et « l'extension de licences existantes ».



Pour quelques analystes en herbe, ce studio serait éventuellement la clé pour l'avenir de la franchise Uncharted, et cela renvoie d'ailleurs à des offres d'emploi datant de 2018 où ça recherchait du monde pour un projet « action-aventure à la troisième personne » qui serait « le prochain chapitre d'une saga cinématographique ». Bon il est vrai que ces termes peuvent concerner un paquet de franchises Sony mais la plupart reste attachée aux studios affiliés à l'exception d'Uncharted justement, les Dogs ayant lâché ouvertement avoir tourné la page de cette franchise, quand bien même ce type de déclaration est rarement éternel dans le milieu.