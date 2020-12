Resident Evil : le tournage du reboot ciné est achevé

Alors que le filmse fait décalquer la tronche par la critique (et n'arrivera qu'en avril chez nous, du moins si les salles sont de nouveau ouvertes), Sony Pictures compte vite se rattraper avec le reboot ciné dedont on apprend que le tournage est désormais achevé, laissant la post-production faire le taf pour les effets spéciaux, le montage & co, en vue d'une sortie prévue pour 2021 sans lus de précisions.Réalisé par Johannes Roberts, ce nouveau film restera une adaptation libre mais néanmoins voulue plus fidèle et plus « horreur », revenant d'ailleurs aux sources de la fameuse 1998.Pour rappel, le casting est le suivant :- Kaya Scodelario (Le Labyrinthe) : Claire Redfield- Robbie Amell (Upload) : Chris Redfield- Hannah John-Kamen (Ant-Man 2) : Jill Valentine- Tom Hopper (Umbrella Academy) : Albert Wesker- Avan Jogia (Shaft) : Leon S.Kennedy- Neal McDonough (The 100) : William Birkin