Game Awards : Geoff Keighley nous promet cette fois une douzaine de ''World Premiere''

C'est lors d'une sessions Q/R sur Reddit que Geoff Keighley a lâché que les Game Awards de cette année proposeront une bonne douzaine de « World Premiere », ce terme mixant des jeux qui seront annoncés pour la première fois, et d'autres qui auront droit à une première présentation.



C'est très vague car pour le second point, vu les habitudes de Geoff, cela peut inclure un peu tout et n'importe quoi niveau trailer mais en attendant le show de 2h30 qui se déroulera le 11 décembre à 01h00 du matin (heure FR), voici les titres qui sont pour le moment assurés d'y être présents (sans savoir si chacun est qualifié de « World Premiere » donc) :



- Le prochain Dragon Age

- It Takes Two, le nouveau Josef Fares

- Présentation de la Saison 1 de COD Black Ops : World War

- Crimson Desert

- Hood : Outlaws & Legends

- La nouvelle carte de Among Us

- Une annonce liée à Fortnite

- La Saison 3 de Fall Guys

- Warhammer 40.000 : Darktide

- Elite Dangerous : Odyssey