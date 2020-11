Elden Ring : pendant qu'on patiente sagement, Phil Spencer l'a vu et a pu y jouer Elden Ring : pendant qu'on patiente sagement, Phil Spencer l'a vu et a pu y jouer

Des plombes qu'on en attend des nouvelles et pendant ce temps, Phil Spencer n'a pas eu besoin d'avoir un trailer pour avoir pu poser ses mains sur Elden Ring, le prochain FromSoftware chapeauté par Hidetaka Miyazaki.



Répondant à une question sur le sujet lors d'une interview accordée à GameSpot, Spencer a en effet déclaré :



« J'en ai vu beaucoup et j'y ai pas mal joué. »



« En tant que personne qui a joué à tous les jeux de Miyazaki, au moins au cours de la dernière décennie, c'est clairement le jeu le plus ambitieux de tous. Je veux dire, j'aime ses jeux, mais j'adore d'autant plus les nouvelles mécaniques et features sur lesquelles l'équipe s'attaque, tout en travaillant avec un créateur renommé en terme d'histoire (ndlr : George RR Marin donc). »



Pour l'anecdote, Spencer ajoute que lorsqu'il y jouait, Miyazaki quittait à chaque fois la pièce :



« Je pense que c'était parce que je suis un mauvais joueur. Mais quand il revenait, nous avions une conversation sur tout ce que j'avais ressenti. Il est tellement passionné par ce qu'il fait. »