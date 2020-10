Charts Japon : Mario Kart Live aimerait une promo

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 19 au 25 novembre 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.A moins d'un miracle pour les fêtes (et d'une promo salvatrice ?),pourra être considéré comme un relatif échec avec déjà une énorme chute des ventes alors que Nintendo n'en avait écoulé que la moitié des stocks pour la semaine de lancement.A part cela, on n'a rien de spécial à annoncer vu la pauvreté des chiffres mais du sang « neuf » devrait tout de même arriver au prochain rapport, même si on peut ironiser sur le terme puisque l'on parle de deux remasters :et