Éditeur : Gaijin Network

Développeur : Gaijin Entertainment

Genre : Action/Simulation

Prévu sur PSVR2/SteamVR

Date de sortie : 2 Septembre 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Hongrois / Russe / Coréen / Portugais / Polonais / Chinois

Pilotez plus de 20 appareils aériens légendaires de la Seconde Guerre mondiale recréés avec soin, dont le P-51 Mustang et le P-63 Kingcobra des États-Unis, le Bf 109 et le Fw 190 de l'Allemagne, l'Il-2 et le Yak-9T de l'Union soviétique, le Spitfire du Royaume-Uni et l'A6M3 Zero du Japon.Une opportunité unique de piloter d'incroyables machines de guerreDécouvrez des chasseurs légendaires comme le Fokker Dr.I du célèbre Baron rouge, ou le SPAD S.XIII, l'avion préféré de René Fonck, le plus décoré des pilotes alliés, avec des cockpits aux détails authentiques et des armements correspondant à la réalité historique.Les batailles d'Aces of Thunder vous emmèneront aux quatre coins du monde, et vous aideront à mieux comprendre comment l'issue de la guerre s'est décidée. Explorez 15 magnifiques cartes recréant les trois grands fronts de la Seconde Guerre mondiale, l'Ouest, l'Est et le Pacifique, ainsi que des lieux importants de la Première Guerre mondiale.