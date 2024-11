Tests

Si pour bien du monde, la sortie d’un nouveau Mario & Luigi n’incarne qu’une croix de plus dans un calendrier souvent surchargé, pour bien des fans, on parle quand même d’une licence miraculée. Apparu au début des années 2000 sur la bonne vieille, la série a réussi à perdurer le temps de trois générations nomades avec des épisodes de plus ou moins bonne facture (sauf le deuxième, assez moyen et carrément ignoré par Nintendo dans ses remakes) pour s’achever brutalement en 2015 avec le cinquième chapitre. Des ventes peu satisfaisantes mais c’est surtout « l’après » qui a causé la mort d’, précisément le choix de la part de l’éditeur de proposer deux refontes sur 3DS alors que la Switch était déjà sur le marché (donc deux flops). Triste du coup, jusqu’au retournement de situation cette année quand nous fut annoncé une reprise pardans le cadre d’un épisode bien inédit.Après avoir terminé le jeu par une durée d’ailleurs assez copieuse pour la franchise (une bonne quarantaine d’heures pour le jeu et la majorité des annexes), en ressort néanmoins que la surprise d’une résurrection laisse dans le fond place à quelque chose qui justement ne propose pas trop de surprise. En fait c’est un peu comme sine souhaitait aucunement faire dans la prise de risque pour son entrée en scène, préférant rassurer l’audience dans sa façon de reprendre efficacement la formule. Et c’est vrai qu’ils le font bien. La patte est la même que par le passé par son ambiance sonore et sa caméra jusqu’à l’humour bon enfant (mais bien trop bavard pour pas grand-chose) cette fois servi avec une surcouche d’animations faciales pour nos deux plombiers, à croire décidément qu’après, si Nintendo n’est pas dans la course à la puissance et au Ray-Tracing, la firme se plaît à offrir de plus en plus de vie aux différents protagonistes. En plus d’avoir rendu Luigi (un peu) intelligent.Il est en revanche dommage que l’univers proposé soit parmi les pires vus dans cette série et même dans tout ce qu’on a pu voir dans le Royaume Champion et ses alentours. Les nouvelles « races » sont insipides en terme de DA et même si c’est la foire aux jeux de mots rigolos (et merci encore aux traducteurs FR), on les enterrera à jamais une fois le scénario bouclé en espérant ne plus jamais revoir cette tête électrique et ce cochon tirelire. Au moins c’est neuf pourra t-on dire mais à ce niveau là, du simple recyclage de villages Goomba et Koopa aurait presque été plus agréable à l’oeil. Le scénario lui-même se résume en trois lignes non sans quelques rebondissements même si le contexte a lui le mérite d’apporter du neuf dans la franchise, et du coup se montrer en corrélation avec la philosophie Kinder Surprise de Nintendo : nous débarquons dans un coin du monde où une gigantesque île a explosé en de multiples morceaux, prétexte à la visite de chacune.Les enjeux sont en effet très vite posés avec un bateau central (en gros le Hub) qui va devoir traverser les courants marins pour « rebrancher » chacun des morceaux de l’archipel, réclamant au préalable de s’y projeter avec un canon et de trouver la « prise ». Globalement, il y a trois types de zones à visiter, pas toutes obligatoires pour terminer le jeu : les îlots minuscules pour gratter quelques trésors, les îles standards qui généralement font progresser le scénario, et les phares qui sont des tournants dans la progression avec un gros boss. Personnellement, je trouve ce type de progression beaucoup plus agréable qu’un ensemble de zones interconnectées, mais ça l’aurait surtout davantage été siavait eu le même génie qu’un first-party Nintendo dans l’art du renouvellement et de la variété, ce qui n’est pas trop le cas ici à quelques exceptions près.Bien entendu, par la reprise de la formule d’origine, il ne faut pas s’attendre à des bouleversements dans le système de combat et la montée en puissance tant nous sommes dans un copié/collé constant pendant plusieurs heures : ces batailles où l’on doit toujours être attentif par le besoin d’appuyer au bon moment sur le bon bouton pour maximiser les attaques ou contrer, les attaques spéciales « frères » qui se débloquent au fur et à mesure de la progression, de même pour l’équipement, et les classiques niveaux où (comme dans) on obtient un rang tous les 8 niveaux pour octroyer un bonus spécial au choix pour chacun des héros rouge et vert. La seule vraie nouveauté sera le système de « prises » (décidément) avec plusieurs compétences à équiper au choix et aux effets très variés (comme le fait de transformer un coup en une attaque de zone) MAIS qui réclameront un rechargement de plusieurs tours.On pense avoir fait le tour mais on ne pouvait repartir sans citer la plus grosse problématique du jeu, donc son rythme très particulier. Ici, la navigation entre les différents courants (pour capter la prochaine île) se fait en temps réel et il faut donc attendre d’être à portée pour actionner le canon. On peut en attendant s’occuper en allant visiter les anciens îlots pour débloquer de nouveaux recoins grâce à nos compétences ou récolter les éléments qui permettront d’avoir davantage de « prises » mais ce n’est pas très bien foutu, déjà parce que le temps d’un aller-retour, vous aurez possiblement dépassé la prochaine île et devrait donc attendre une nouvelle boucle (ça ne prend pas non plus 30 minutes hein), mais aussi parce que la progression des courants est constamment affichée en haut à gauche de l’écran alors qu’on aurait 1000 fois préféré y voir la map de la zone (vous allez souvent appuyer sur Start…). Aussi, juste comme ça, maintenant quea eu l’excellente idée de nous laisser farm rapidement les ennemis plus faibles que vous, le retour en arrière est difficile et on souffle parfois à l’idée de retourner dans de vieilles îles pour une quête annexe, et se taper des combats « longs » (+ temps de chargement) ne rapportant quasiment plus rien.