Gears E-Day

« Nous avons réalisé que beaucoup des mots que nous utilisons pour décrire la franchise sont ceux que nos fans utilisent également, des expressions comme fraternité, brutalité, instinctif et admiration », explique Searcy. "Pourquoi le jour de l'emergence ? C'est le moment où tout se joue. C'est le cœur de l'univers Gears Of War. Tout ce qui se passe est façonné par ce jour".

« Nous aurons l'impression d'avoir a faire à un nouveau jeu Gears, car c'est bien de cela qu'il s'agit », explique Searcy. "Nous revisitons le ton et les sensations qui font la grandeur de Gears Of War, mais nous exploitons de nouvelles techniques, de nouveaux processus et de nouvelles technologies qui rendront le gameplay plus agréable que jamais. Ce sera impressionnant, un jeu qui sera à la fois vraiment nouveau et authentiquement Gears.

Le retour des monstres

« Lorsque les joueurs vivent le Jour-E, ils voient les monstres à travers les yeux de ceux qui les rencontrent pour la première fois. » L'équipe de conception a donné la priorité à la redéfinition du drone Locuste, qui était devenu de la simple chair à canon au fur et à mesure que la série avançait. « Nous avons transformé le drone en quelque chose de redoutable, d'intimidant physiquement et de totalement brutal », note Hanbeck, soulignant son statut amélioré juste derrière Marcus et Dom dans la bande-annonce. "Il était crucial d'obtenir un bon drone locuste ; tout le reste des locustes a été mis à l'échelle à partir de là.

Une histoire d'origines

Le Lanzor Tronçonneuse n'existe pas encore à cette époque., mais ce n'est pas un jeu Gears si vous ne tronçonnez pas des locustes

L'octroi d'une nouvelle licence pour la musique n'était qu'un début », a fait remarquer M. Fawcette. "La publicité originale de Mad World résonne parce qu'elle dépeint un héroïsme ancré dans la vulnérabilité, et non dans l'invincibilité. Nous voulions explorer tous les éléments qui ont rendu cette publicité mémorable et percutante". Cette réflexion a façonné l'approche, en veillant à ce que la bande-annonce ne se contente pas d'évoquer la nostalgie. "Notre objectif était d'explorer et de revigorer les idées fondamentales de la série.

Les débuts de la fraternité



« Nous racontons l'histoire des origines de Marcus et Dom et de leur lien... c'est ce lien qui définit la franchise », ajoute Searcy. "Ce ne sont pas les personnages que nous connaissons de Gears 1 à 3, ils n'ont pas 10 ans de combat contre les Locustes entre eux. Au début du jeu, la paix est censée régner sur Sera, et ils essaient de comprendre la vie sans la personne qu'ils aimaient tous les deux.



"Les gens vont assister à la formation de cette fraternité si emblématique de Gears. La gestion de la nouvelle menace des Locustes devient la préoccupation la plus urgente des deux amis au cours du Jour E, mais ces émotions continueront à traverser l'histoire au fur et à mesure que vous jouerez. Pour Fawcette, c'est particulièrement excitant :



« Ils sont beaucoup plus vulnérables, et je pense que c'est une vision très moderne de ces deux personnages », explique Fawcette. "Il y a un poids qu'ils portent entre eux, et cela crée une tension très intéressante alors qu'ils naviguent dans leur propre relation.



"Cette histoire intime se déroule dans le contexte plus large de ce qui se passe en ce jour apocalyptique. Je pense que pour les fans, il sera très intéressant de creuser et d'explorer leur lien et la façon dont il évolue au fil du temps".

L'avenir de Gears Of War



« Nous sommes très fiers de Gears 4 et Gears 5 et des histoires qui ont été racontées », ajoute Fawcette. "Nous ne nous éloignons en aucun cas de cette histoire. Mais à ce moment-là, nous avons eu l'occasion d'écrire notre prochaine étape, et celle-ci nous a semblé trop belle pour être manquée."