Après avoir oeuvré durant près d'une décennie chezdepuis le milieu des années 2000 en contribuant notamment à la franchiseet ayant été le directeur du troisième opus sur PlayStation 3,a pris ses valises pour s'envoler chezLe géant américain lui a rapidement donné un poste à responsabilité puisqu'il a euAutant dire que. Le premier avecqui a vu le jour en 2019, suscitant un engouement critique et commercial, attirant ainsi près de 20 millions de joueurs. Sa suite récente,, sortie en avril dernier, a également rencontré un franc succès et a grimpé au sommet des classements de vente.Dans une déclaration officielle, un porte-parole d'Electronic Arts a déclaré :Ces jeux ont été largement acclamés comme un retour triomphant après une décennie tumultueuse pour les jeux vidéo adaptés de la franchise Star Wars sous la bannière d'EA.

posted the 09/13/2023 at 08:22 PM by liquidus