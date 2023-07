Éditeur : Smilegate

Développeur : Smilegate

Genre : Action

Prévu sur Steam/PSVR2

Date de sortie : 29 Aout 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Coréen / Russe / Espagnol / Chinois / Portugais.

En plongeant dans l'action, vous découvrirez des personnages, cartes et déplacements de grande qualité, à la hauteur de ce que les fans de CROSSFIRE attendent, le tout en VR. L'action paramilitaire entre les factions rivales Black List et Global Risk dans de multiples environnements intérieurs et extérieurs, avec plus de 60 missions de campagne, vous captivera.Les 39 types d'armes dont des pistolets, des fusils, des grenades lançables (et renvoyables) et des snipers avec des mécaniques de lunette révolutionnaires vous offriront plein d'options pour vous débarrasser des 17 types d'ennemis. Vous affronterez également de l'artillerie lourde, dont des hélicoptères et des VBL dans un espace VR à 360°, alors restez bien à l'affût.Détruire vos ennemis ne sera pas aisé. Si vous avez besoin d'aide, recrutez jusqu'à 3 autres amis et jouez en coop à grande échelle !